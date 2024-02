Feiyang International Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Feiyang-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 12, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 90,88, was darauf hindeutet, dass Feiyang überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Feiyang.

Die Anleger-Stimmung bei Feiyang in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen war weder eine positive noch negative Stimmung bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Feiyang verläuft aktuell bei 0,97 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,226 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -76,7 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 0,56 HKD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Feiyang haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.