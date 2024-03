Feishang Anthracite-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Feishang Anthracite-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,52 HKD verzeichnet, was einem Abweichung von -68,27 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,18 HKD unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,165 HKD, was einer Abweichung von -8,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln weder eine positive noch eine negative Stimmung rund um die Feishang Anthracite-Aktie wider. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Neutral" bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Feishang Anthracite liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 7,25 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Feishang Anthracite festgestellt werden, weder in Bezug auf die Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen noch auf die Stärke der Diskussion. Daher wird das Sentiment und der Buzz um die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend wird die Feishang Anthracite-Aktie charttechnisch, in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Dividendenrendite und das Sentiment als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.