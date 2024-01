Feishang Anthracite Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Feishang Anthracite hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -74,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -64,37 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im "Energie"-Sektor lag die Rendite von Feishang Anthracite um 64,37 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Feishang Anthracite bei 0,241 HKD liegt, was einer Entfernung von -63,48 Prozent vom GD200 (0,66 HKD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 0,25 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,6 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung zu Feishang Anthracite wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Feishang Anthracite mit 0 Prozent 8,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was auf ein unrentables Investment hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.