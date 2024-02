Feishang Anthracite Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "ExcelFin Acquisition Corp":

Der Aktienkurs von Feishang Anthracite zeigt eine deutlich unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor. Mit einer Rendite von -76,28 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,13 Prozent aufweist, liegt Feishang Anthracite mit 68,15 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Feishang Anthracite derzeit bei 0,57 HKD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,16 HKD aus dem Handel ging, liegt der Abstand bei -71,93 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Feishang Anthracite-Aktie mit einem Niveau von 0,21 HKD um -23,81 Prozent unter dem GD50, was erneut ein schlechtes Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit ein schlechter Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass Feishang Anthracite überkauft ist, wodurch das Wertpapier ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem neutralen Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.