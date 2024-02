Feishang Anthracite Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz um die Aktie von Feishang Anthracite in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von unseren Analysten als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder einen Anstieg noch einen Rückgang an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Feishang Anthracite in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Feishang Anthracite beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch unter den Anlegern gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Feishang Anthracite. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Feishang Anthracite in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,28 Prozent, was einer Underperformance von -68,54 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors liegt die Aktie um 68,54 Prozent darunter. Daher erhält Feishang Anthracite in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.