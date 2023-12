Feishang Anthracite Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Feishang Anthracite. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass Feishang Anthracite derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 61,54, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Feishang Anthracite derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,07 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Feishang Anthracite in den letzten 12 Monaten eine Performance von -74,33 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -9,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -64,51 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Feishang Anthracite wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Feishang Anthracite blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".