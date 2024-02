Feishang Anthracite Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Feishang Anthracite wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Feishang Anthracite-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,67, was bedeutet, dass Feishang Anthracite weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Feishang Anthracite derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 8,31 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für Feishang Anthracite wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Im Branchenvergleich hat Feishang Anthracite in den letzten 12 Monaten eine Performance von -76,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -10,3 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -65,98 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Feishang Anthracite basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und der Branchenvergleichsleistung.