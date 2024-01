Feintool-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Feintool hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,41 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,9 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 4,49 Prozent gestiegen. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 2,06 Prozent, wobei Feintool 13,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um die Feintool-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne besonders positive oder negative Entwicklungen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass Feintool eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Feintool-Aktie aktuell mit einem Wert von 84,37 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 71 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.