Feintool Aktie: Reine Nervensache!

Die Aktie von Feintool wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 15,44 insgesamt 27 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 21,26 beträgt. In der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Feintool bei 20,26 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 18,22 CHF erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,07 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,73 CHF, wodurch die Aktie mit +2,76 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Feintool wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,15 Punkten, was darauf hinweist, dass Feintool weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Feintool-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Feintool in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Feintool in der technischen und fundamentalen Analyse sowie im Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft.