Fehlende Genehmigung: Iberdrola kündigt geplante PNM-Übernahme in New Mexiko auf

ORANGE/BILBAO (dpa-AFX) - Die geplante Übernahme des US-Energiekonzerns PNM durch den spanischen Energieversorger Iberdrola ist gescheitert. Iberdrolas US-Einheit Avangrid habe den Fusionsvertrag gekündigt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Orange (US-Bundesstaat Connecticut) mit. Bis Ende des Jahres 2023 fehlte die Zustimmung der Landesregierung des US-Bundesstaats New Mexiko zu dem bereits 2020 in die Wege geleiteten Deal. Alle anderen Genehmigungen liegen laut Avangrid bereits seit Ende 2022 vor. Für Iberdrola ist das Scheitern des Deals ein herber Rückschlag für die Ambitionen, seine Aktivitäten in den USA auszubauen.

Die Übernahme war Teil von Iberdrolas Plänen, die Investitionen in den Netzbetrieb zu erhöhen. Avangrid wollte den lokalen Konkurrenten PNM für rund 4,3 Milliarden US-Dollar (3,9 Mrd Euro) übernehmen. Durch die Expansion nach New Mexico hätte sich für die US-Tochter die Möglichkeit geboten, den Kundenstamm auf wärmere Bundesstaaten auszuweiten. Damit hätten die hohen Nachfragespitzen im Winter und die Engpässe in den Pipelines entlastet werden können.

Doch Ende 2021 blockierten die US-Aufsichtsbehörden den Kauf. Sie sahen die Interessen der Verbraucher nicht gewahrt. Zudem verwiesen die Kommissare auf Avangrids schlechten Service im Nordosten der USA sowie auf Probleme im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Untersuchung von Führungskräften bei Iberdrola. Dieses Verfahren wurde inzwischen von einem Madrider Gericht eingestellt.

Nach Angaben von PNM wäre auch eine Verlängerung der nun abgelaufenen Vertragsfrist denkbar gewesen. Doch Avangrid soll dem nicht zugestimmt haben.

Es sei unklar, wann die gerichtliche Überprüfung der Ablehnung des Zusammenschlusses durch die Regulierungsbehörde von New Mexico abgeschlossen sein werde und welche regulatorischen Maßnahmen noch folgen werden, hieß es in dem Avangrid-Statement weiter. Das Iberdrola-Management hatte in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass es sich nach anderen Optionen umsehen würde, wenn es PNM nicht übernehmen könnte./lew/men/jha/