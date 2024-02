Feedforce Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sinopec Kantons":

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Feedforce liegt derzeit bei 841,73 JPY, während der aktuelle Kurs bei 537 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -36,2 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 649,58 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -17,33 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Feedforce gemessen. Aufgrund der geringen Rate der Stimmungsänderung und der kaum identifizierbaren Änderungen wird dem langfristigen Stimmungsbild die Bewertung "Neutral" zugeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Feedforce beträgt derzeit 38,6 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Feedforce, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Feedforce in der Analyse sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als auch in Bezug auf den Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment als "Neutral" bewertet.