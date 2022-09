Fedex-Aktie -17%: Was das für Anleger bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "FedEx":

Infolge einer massiven Gewinnwarnung nach US-Börsenschluss ist die Fedex-Aktie (WKN: 912029) am Donnerstag nachbörslich in den Keller gerauscht. -16,58% und 170,90 US$ standen am Ende auf der Kurstafel. Das Papier ist vor allem deshalb spannend, weil es als besonders verlässlicher Konjunkturindikator gilt. Steht jetzt also Schlimmes zu befürchten?

Fedex ist ein weltweit operierendes Kurier- und Logistikunternehmen mit Sitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee. Die Luftfracht-Division belegt in der Liste ...





