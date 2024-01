Federated Investors Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Federated Hermes. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,06 Punkte, was bedeutet, dass Federated Hermes momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Federated Hermes überverkauft und wird daher mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Federated Hermes eine Rendite von 32,73 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 20,37 Prozent, wobei Federated Hermes mit 12,36 Prozent deutlich darüber liegt. Diese herausragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Federated Hermes in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Federated Hermes für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Federated Hermes-Aktie ein Durchschnitt von 35,3 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,86 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigen Betrachtung wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Federated Hermes daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.