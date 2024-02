Federated Investors Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Aktie von Federated Hermes wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10,15 liegt der Wert insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 61,29 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei Federated Hermes einen Wert von 48,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 44,99 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung hat Federated Hermes in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -410116,7 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 151504,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.