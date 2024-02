Federated Investors Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie von Federated Hermes wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 10,15 liegt die Aktie insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 61,29. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Federated Hermes derzeit eine Dividendenrendite von 3,26 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 % im Segment "Kapitalmärkte". Die Differenz von 2,46 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Federated Hermes-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 34,25 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 35,16 USD liegt, was einer Abweichung von +2,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 34,24 USD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Federated Hermes liegt bei 48,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,99 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Bewertung der Aktie von Federated Hermes gemischte Signale, wobei die fundamentale Analyse ein positives Bild zeichnet, die Dividendenrendite jedoch unter dem Branchendurchschnitt liegt und die technische Analyse eine neutrale Bewertung ergibt. Anleger sollten diese Bewertungen sorgfältig abwägen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.