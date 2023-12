Federalricultural Mortgageration Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Federal Agricultural Mortgage liegt bei 31,07, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 28,55, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Federal Agricultural Mortgage-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 152,42 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 191,22 USD liegt (Unterschied +25,46 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (166,01 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,19 Prozent Abweichung). Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Analysten haben der Federal Agricultural Mortgage in den letzten zwölf Monaten die Bewertungen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht gegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für die kurzfristige Einstufung liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Federal Agricultural Mortgage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 69,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 19,18 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +50,79 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Federal Agricultural Mortgage um 58,21 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.