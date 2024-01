Federalricultural Mortgageration Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Federal Agricultural Mortgage, so zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 76,97 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine geringere Schwankung im Vergleich. Hier wird das Wertpapier weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, daher erhält es für den RSI25 die Bewertung "Neutral". Insgesamt erhält das Federal Agricultural Mortgage-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Federal Agricultural Mortgage-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 154,43 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 183 USD liegt, was eine Abweichung von +18,5 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt sich eine positive Abweichung von +6,56 Prozent, wodurch die Federal Agricultural Mortgage-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg können ebenfalls interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der Federal Agricultural Mortgage-Aktie liefern. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer Einschätzung als "Gut". In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Federal Agricultural Mortgage in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Federal Agricultural Mortgage-Aktie wird als "Gut" eingeschätzt, da insgesamt 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" vorliegen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 0 USD angesiedelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen würde, da sie derzeit 183 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung als "Schlecht". Die Redaktion vergibt insgesamt das Rating "Gut" für die Analysteneinschätzung.