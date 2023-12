Federalricultural Mortgageration Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Federal Agricultural Mortgage wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Federal Agricultural Mortgage von Analysten positiv eingeschätzt, mit einem Kursziel von 0 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -100 Prozent erzielen würde. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Federal Agricultural Mortgage-Aktie derzeit überverkauft ist, was als gutes Signal betrachtet wird. Auf einer 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt wird das Relative Strength Index-Signal als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche hat Federal Agricultural Mortgage in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +24,95 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hat die Aktie eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.