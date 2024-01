Federalricultural Mortgageration Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Im letzten Jahr haben Analysten Federal Agricultural Mortgage mit einem "Gut"-Rating bewertet. Dies basiert auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Es gab in den letzten Monaten keine neuen Updates von Analysten zu dem Unternehmen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Federal Agricultural Mortgage-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +20,31 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +9,42 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Agricultural Mortgage-Aktie liegt bei 60 für die letzten 7 Tage und bei 33,31 für die letzten 25 Tage. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des RSI.

Im Branchenvergleich hat Federal Agricultural Mortgage in den letzten 12 Monaten eine Performance von 69,97 Prozent erzielt, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche (18,77 Prozent) und dem "Finanzen"-Sektor (10,66 Prozent) entspricht. Diese Überperformance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.