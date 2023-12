Federalatl Mtg Pfd Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Federal National Mortgage Association liegt bei 28,26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Federal National Mortgage Association liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen hat, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Federal National Mortgage Association-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Federal National Mortgage Association beläuft sich mittlerweile auf 2,94 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,2 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +42,86 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3,13 USD, und die Aktie weist einen Abstand von +34,19 Prozent auf, was auch zu einer Bewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Unsere Analysten haben die Federal National Mortgage Association auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurde in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen zur Federal National Mortgage Association diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Federal National Mortgage Association hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.