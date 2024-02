Federalatl Mtg Pfd Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Federal National Mortgage Association-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die zu einem positiven Rating führt. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6593,75 USD, was einer Abweichung von +54,69 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (10200 USD) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 9144,9 USD über dem letzten Schlusskurs (+11,54 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit 43,69 im "Neutral"-Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien und Kommentaren ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Federal National Mortgage Association-Aktie eine positive Bewertung aus verschiedenen analysierten Perspektiven.