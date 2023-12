Federalational Mortgage Association Pref R Aktie: Eine neue Chance!

Die Federal National Mortgage Association-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,91 USD verzeichnet, was zu einer positiven Abweichung von +28,87 Prozent beim letzten Schlusskurs von 3,75 USD führt. Dies wird als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht betrachtet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 3,01 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +24,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Federal National Mortgage Association-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 37,64 und der RSI25 bei 37,64, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Federal National Mortgage Association-Aktie eher neutral diskutiert. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer heutigen Gesamtbewertung "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien rund um die Federal National Mortgage Association-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was auf eine geringere Präsenz in den Diskussionen hinweist.