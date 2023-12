Federalational Mortgage Association Aktie: Das wird teuer!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Federal National Mortgage Association deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Federal National Mortgage Association daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über die Federal National Mortgage Association eher neutral. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält die Federal National Mortgage Association auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index stuft die Aktie der Federal National Mortgage Association als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 37,64, was eine "Neutral"-Empfehlung darstellt, und der RSI25 von 37,64 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Federal National Mortgage Association-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,91 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,75 USD weicht um +28,87 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,01 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+24,58 Prozent Abweichung). Somit wird die Federal National Mortgage Association-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating eingestuft. Zusammenfassend erhält die Federal National Mortgage Association-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.