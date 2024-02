Federalational Mortgage Association Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Federal National Mortgage Association. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Federal National Mortgage Association aktuell weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 43,69 Punkten.

In den letzten zwei Wochen wurden die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien besonders positiv gegenüber der Federal National Mortgage Association bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "gut".

Die Federal National Mortgage Association wurde auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, wobei die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Federal National Mortgage Association eine Einstufung als "gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Federal National Mortgage Association-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6593,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10200 USD liegt, was einer Abweichung von +54,69 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +11,54 Prozent. Somit erhält die Federal National Mortgage Association-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "gut"-Rating.