Federalational Mortgage Association Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Federal National Mortgage Association hat laut der technischen Analyse derzeit eine positive Bewertung erhalten. Die 200-Tage-Linie der Aktie verläuft bei 5998,25 USD, was einem Abstand von +58,8 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 9525 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 7204,9 USD erhält die Aktie mit einer Differenz von +32,2 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Federal National Mortgage Association als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 2,81 und der RSI25 bei 3,96, was jeweils zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt wird die Federal National Mortgage Association auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Anleger-Stimmung und des Sentiments und Buzz mit einer positiven Bewertung von "Gut" eingestuft.