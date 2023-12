Federal Signal Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstiger ist. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche hat Federal Signal ein KGV von 26,58, was 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigeren KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme von negativen Kommentaren über Federal Signal beobachtet, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage des Sentiments und Buzz. Obwohl das Unternehmen nicht wesentlich häufiger diskutiert wurde als üblich, ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Federal Signal insgesamt positiv. Es liegen 1 Kaufempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 75 USD, was einer negativen Entwicklung von -1,32 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Federal Signal derzeit eine Rendite von 0,69 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,04 %. Aufgrund dieser Differenz von 16,34 Prozentpunkten erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividende.

