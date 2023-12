Federal Signal Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

Die Federal Signal-Aktie hat in der langfristigen Meinung von Analysten das Rating "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Bewertung ist keine neutral oder negativ. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktienanalysten liegt bei 75 USD, was einer erwarteten Performance von -3,08 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 77,38 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung zu Federal Signal war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in sozialen Medien ergab eine hauptsächlich positive Bewertung durch die Nutzer. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Die Diskussionsintensität war jedoch geringer als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Federal Signal derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird die Federal Signal-Aktie von der Redaktion mit einem Rating von "Gut" bewertet, basierend auf den Analystenmeinungen, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und dem Relative Strength Index.