Federal Signal Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Aktie von Federal Signal verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 73,93 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 240,07 Prozent, was einer Underperformance von -166,14 Prozent für Federal Signal entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 147,47 Prozent, wobei Federal Signal um 73,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist Federal Signal eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz weist Federal Signal nur eine geringe Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge auf, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Federal Signal in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Federal Signal liegt bei 35,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,21, was bedeutet, dass Federal Signal hier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält.

Analysten bewerten die Federal Signal-Aktie derzeit als "Gut". Von 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ausgehend, ergibt sich eine positive Einschätzung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 75 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht, da das Wertpapier ein Abwärtspotential von -3,05 Prozent aufweist. Insgesamt erhält Federal Signal eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.