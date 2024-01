Federal Signal Aktie: Interessante Aussichten?

Im vergangenen Jahr konnte die Aktie von Federal Signal eine beachtliche Rendite von 47,46 Prozent verzeichnen. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt sie im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor um 1338,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt im Mittel 2311,39 Prozent, was Federal Signal um 2263,92 Prozent unter diesen Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde die Federal Signal-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Federal Signal liegen in den letzten zwölf Monaten bei 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Federal Signal. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 75 USD, was einer potenziellen Steigerung um 3,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (72,14 USD) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Federal Signal-Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 29 liegt, was bedeutet, dass die Börse 29,84 Euro für jeden Euro Gewinn von Federal Signal zahlt. Dies liegt 5 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV erhält.