Federal Screw Works Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Federal Screw Works hat in den letzten Tagen einen Kurs von 5,75 USD verzeichnet, was einem Rückgang von -6,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -15,32 Prozent, was zu einer ebenfalls "Schlecht" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Federal Screw Works festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. In diesem Fall führt der RSI der Federal Screw Works zu einer Einstufung als "Schlecht". Ebenso deutet der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 100 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Betrachtet man die Dividendenrendite, so schüttet die Federal Screw Works im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten eine Rendite von 0 % aus, was 3830,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigen Ertrags wird auch hier eine Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.