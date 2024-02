Federal Screw Works Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Für Federal Screw Works liegt der RSI bei 5,88, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 28,07, was ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Federal Screw Works. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Federal Screw Works in etwa normalem Maße diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Federal Screw Works eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Federal Screw Works derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5326 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Federal Screw Works daher ein "Gut"-Rating für den RSI und die Anlegerstimmung, sowie ein "Neutral"-Rating für die Diskussion in den sozialen Medien und ein "Schlecht"-Rating für die Dividende.