Federal Screw Works Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann dazu führen, dass sich die Einschätzungen für Aktien ändern. Im Fall von Federal Screw Works wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Daher wird auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Federal Screw Works beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine unterschiedliche Bewertung, je nach Betrachtungsweise. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,36 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung von -3,22 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Federal Screw Works liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings ergibt sich für den RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, eine schlechte Bewertung. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für das Unternehmen.