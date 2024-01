Federal Realty Investment Trust Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Realty Investment Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und alles dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI der Federal Realty Investment Trust liegt derzeit bei 60,53, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 28,83 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Federal Realty Investment Trust haben Anleger jedoch verstärkt über negative Themen diskutiert. Aufgrund statistischer Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Federal Realty Investment Trust wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Federal Realty Investment Trust derzeit mit 103,05 USD um +7,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +7,88 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.