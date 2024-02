Federal Realty Investment Trust Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Realty Investment Trust":

Die Federal Realty Investment Trust-Aktie wurde von 4 Analysten bewertet, wobei eine Bewertung als "Gut" eingestuft wurde, drei als "Neutral" und keine als "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. In jüngsten Berichten bewerten die Analysten das Unternehmen ebenfalls neutral. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 108,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 8,99 Prozent steigen könnte, was einer "Guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Federal Realty Investment Trust-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die Stimmung rund um Aktien kann wichtige Hinweise auf die künftige Kursentwicklung geben. Unabhängig von den harten Faktoren wie Bilanzdaten haben unsere Analysten auch die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung überwiegend positiv war. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus ergaben unsere Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Stimmung rund um die Federal Realty Investment Trust-Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um Aktien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Federal Realty Investment Trust-Aktie daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Darüber hinaus wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um zu bestimmen, ob die Federal Realty Investment Trust-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis zeigt aktuell eine neutrale Bewertung von 67,19 Punkten, während der 25-Tage-RSI ebenfalls neutral bei 54,87 liegt. Somit erhält die Aktie auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus verschiedenen Blickwinkeln, sowohl von Analysten als auch von der Stimmung und technischen Analyse.