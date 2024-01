Federal Life Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Federal Life-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Zunächst wird die technische Analyse durchgeführt, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 9,64 USD, während der letzte Schlusskurs lediglich 8,4 USD beträgt, was einem Unterschied von -12,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 9,81 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Des Weiteren wird ein Branchenvergleich des Aktienkurses vorgenommen, wobei Federal Life im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -14,31 Prozent aufweist, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,99 Prozent erzielt, liegt Federal Life mit -33,3 Prozent deutlich darunter und erhält erneut ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer Indikator, der berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Federal Life-Aktie weist einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt mit einem Wert von 100 eine überkaufte Situation an, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Abschließend wird das Sentiment und der Buzz der Aktie betrachtet, wobei sich eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Federal Life-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden und Kennzahlen.