Federal Home Loan Mortgagecl Pref Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf seinen Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Federal Home Loan Mortgage wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Federal Home Loan Mortgage-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt der RSI25-Wert von 47,83, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt die Federal Home Loan Mortgage-Aktie eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Federal Home Loan Mortgage daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Bezüglich der Dividende liegt Federal Home Loan Mortgage mit einer Dividende von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,78%) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Federal Home Loan Mortgage mit einem Wert von 12,13 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.