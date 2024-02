Federal Home Loan Mortgagecl Pref Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Federal Home Loan Mortgage als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für unterschiedliche Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie ergibt sich ein Wert von 93,33 für den RSI7 und 39,26 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, was sich in den zuletzt in den sozialen Medien veröffentlichten Meinungen zeigt. Die Mehrheit der Diskussionen beschäftigte sich mit negativen Themen rund um Federal Home Loan Mortgage, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Federal Home Loan Mortgage festgestellt werden. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Federal Home Loan Mortgage aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigen eine positive Abweichung, die zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index auf "Schlecht" stehen, während die technische Analyse ein "Gut"-Rating ergibt.