Federal Home Loan Mortgagecl Pref Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) gibt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese in einer Spanne von 0 bis 100. Der RSI der Federal Home Loan Mortgage liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten beiden Wochen als negativ, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Federal Home Loan Mortgage weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und wenig Änderungen hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 3,37 USD, was eine "Gut"-Einstufung erhält. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +6,91 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich damit für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.