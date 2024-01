Federal Home Loan Mortgagecl Pref Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Federal Home Loan Mortgage. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und dient als Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der Federal Home Loan Mortgage-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 63, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 38,03 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI der Federal Home Loan Mortgage-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Federal Home Loan Mortgage-Aktie bei 0,55 MXN, während der aktuelle Kurs bei 0,82 MXN liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +49,09 Prozent im Vergleich zum GD200 und von +18,84 Prozent im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Federal Home Loan Mortgage-Aktie mit einer Dividende von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung von 5,63 %. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.