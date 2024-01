Federal Home Loan Mortgagecj Pref Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Federal Home Loan Mortgage wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,63 %) aufgrund einer Dividende von 0 % als schlecht bewertet. Die Differenz von 5,63 Prozentpunkten führt zu dieser Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Federal Home Loan Mortgage unterhalten, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Die Federal Home Loan Mortgage hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,55 MXN, während der Aktienkurs bei 0,82 MXN liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +49,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,69 MXN, was einer Distanz von +18,84 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie hat einen Wert von 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (38,03) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Federal Home Loan Mortgage.