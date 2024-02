Federal Home Loan Mortgagech Pref Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Die Federal Home Loan Mortgage-Aktie zeigt sich nach einer technischen Analyse im momentanen Kursverlauf positiv. Die 200-Tage-Linie liegt bei 3,37 USD, während der Aktienkurs selbst bei 4,95 USD liegt. Das ergibt einen Abstand von +46,88 Prozent, was als "gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,63 USD, was einer Differenz von +6,91 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "gut"-Signal ergibt.

Hinsichtlich des Sentiments und der Diskussionsintensität zeigt sich jedoch ein eher durchschnittliches Bild. Die Anzahl der Wortbeiträge in sozialen Medien war gering, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "schlechte" Gesamtbewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurden in den sozialen Medien überwiegend negative Kommentare zur Federal Home Loan Mortgage-Aktie abgegeben. In den letzten Tagen hingegen überwogen die positiven Themen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft, da sich eine klare Tendenz nicht abzeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Home Loan Mortgage zeigt sich als neutral, da der RSI bei 50 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 57 liegt, weist auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und der Bewertung des Sentiments eine neutrale Gesamtbewertung für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie.

