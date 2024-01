Federal Home Loan Mortgage Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Freddie Mac":

Die Federal Home Loan Mortgage-Aktie wird durch eine technische Analyse bewertet, die auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses basiert. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,53 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 0,85 MXN liegt, was einer Abweichung von +60,38 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein gleitender Durchschnitt von 0,66 MXN, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +28,79 Prozent darüber. Somit erhält die Federal Home Loan Mortgage-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität der letzten Monate deutet jedoch darauf hin, dass die Federal Home Loan Mortgage-Aktie vermehrt Beachtung fand, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negativ über die Federal Home Loan Mortgage diskutiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Federal Home Loan Mortgage-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, während sie auf längerfristiger Basis als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.