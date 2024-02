Federal Home Loan Mortgage Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Bei Federal Home Loan Mortgage gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Federal Home Loan Mortgage als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für die letzten 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen haben sich in den vergangenen Tagen insbesondere auf die negativen Themen rund um Federal Home Loan Mortgage konzentriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs der Federal Home Loan Mortgage-Aktie von 4,95 USD um +48,65 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,53 USD um +9,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.