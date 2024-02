Federal Home Loan Mortgage Aktie: Was könnte passieren?

Die Federal Home Loan Mortgage wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Federal Home Loan Mortgage verläuft aktuell bei 3,37 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,95 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +46,88 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,63 USD, was einer Differenz von +6,91 Prozent entspricht, ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich der Federal Home Loan Mortgage lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung schließen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Federal Home Loan Mortgage liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Federal Home Loan Mortgage also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der verschiedenen Kategorien.