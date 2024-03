Federal Home Loan Mortgage Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Federal Home Loan Mortgage hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 0,69 MXN erreicht, während der aktuelle Kurs bei 1,23 MXN liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +78,26 Prozent liegt und zum GD50 bei +17,14 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Die vorherrschenden Themen in den Diskussionen waren überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt erhält die Federal Home Loan Mortgage für diesen Faktor daher ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Federal Home Loan Mortgage basierend auf der Dividendenrendite, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz im Netz.