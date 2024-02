Federal Home Loan Mortgage Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Federal Home Loan Mortgage-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Federal Home Loan Mortgage-Aktie beträgt 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25-Wert von 43,24 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +47,32 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 4,6 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +7,61 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz erhält die Federal Home Loan Mortgage-Aktie die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Diskussionsintensität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Federal Home Loan Mortgage-Aktie besonders negativ diskutiert. Dies spiegelte sich in der überwiegend negativen Kommunikation wider, sodass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt bekommt die Federal Home Loan Mortgage-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.