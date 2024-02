Federal Home Loan MortgagePref Var Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Home Loan Mortgage Corp":

Die Federal Home Loan Mortgage-Aktie wird aus technischer Sicht als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 3,33 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,95 USD liegt, was einer Abweichung von +48,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (4,53 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,27 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Bereich des Sentiments und Buzz gab es in den letzten Wochen keine bedeutenden Veränderungen des Stimmungsbildes bei Federal Home Loan Mortgage. Die Anzahl der Beiträge zu dem Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Gemäß dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Federal Home Loan Mortgage als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 93,33 ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 39,26 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien zu Federal Home Loan Mortgage veröffentlicht wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.