Federal Home Loan MortgagePref Var Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, der Federal Home Loan Mortgage steht bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Das Sentiment und der Buzz zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer schlechten Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde der Wert in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Die technische Analyse ergibt eine gute Bewertung, da der Aktienkurs einen Abstand von +46,88 Prozent zur 200-Tage-Linie hat und ein "Gut"-Signal aufweist im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Federal Home Loan Mortgage.