Federal Home Loan MortgagePref Floating Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Federal Home Loan Mortgage wird der RSI der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 beträgt 47,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien erhält die Federal Home Loan Mortgage-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,13 auf dem Niveau des Branchendurchschnitts liegt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Federal Home Loan Mortgage wird als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien und der überwiegend negativen Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden.

In der technischen Analyse wird die Federal Home Loan Mortgage-Aktie positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um 23,08 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält die Federal Home Loan Mortgage-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.