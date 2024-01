Federal Home Loan MortgagePref 5 Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Federal Home Loan Mortgage können über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet werden. Dies ermöglicht interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Federal Home Loan Mortgage in diesem Punkt daher als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ist Federal Home Loan Mortgage im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5,63 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Daraus ergibt sich die aktuelle Einstufung als "schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiven Themen standen an vier Tagen negative Themen an neun Tagen gegenüber. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Federal Home Loan Mortgage unterhalten, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Federal Home Loan Mortgage derzeit bei 0,55 MXN liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,82 MXN erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +49,09 Prozent, was eine gute Bewertung ergibt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,69 MXN, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.